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    28 октября 2021, 03:15

    Жителям Подмосковья рассказали, где можно привиться от гриппа

    Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в Подмосковье

    Дарья Бунякова

    Подмосковных жителей продолжают прививать от гриппа. Иммунитет вырабатывается как минимум за две-три недели, поэтому откладывать вакцинацию не стоит. Для поиска удобного прививочного пункта можно воспользоваться интерактивной картой.

    Жителям Подмосковья рассказали, где можно привиться от гриппа

    На интерактивной карте все желающие привиться от гриппа могут найти ближайший пункт вакцинации. Всего в Подмосковье работают более 100 прививочных точек. Они располагаются в мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ. На карте можно посмотреть не только адрес пунктов, но и время их работы.

    Вакцинация от гриппа проводится современными российскими препаратами. Процедура занимает всего 15 минут. Для вакцинации в мобильных пунктах предварительная запись не понадобится. При этом на руках потребуется иметь полис ОМС или паспорт.

    Если вы решили привиться в своей поликлинике, то сначала нужно будет записаться на прием к врачу. Сделать это можно через госуслуги или позвонив по номеру 122. Во время приема врач проведет осмотр для выявления возможных противопоказаний. Если никаких противопоказаний нет, то он направит на вакцинацию.

    В случае прохождения вакцинации от ковида прививку от гриппа можно будет сделать как минимум через месяц.