Жителям Подмосковья рассказали, где можно привиться от гриппа

Подмосковных жителей продолжают прививать от гриппа. Иммунитет вырабатывается как минимум за две-три недели, поэтому откладывать вакцинацию не стоит. Для поиска удобного прививочного пункта можно воспользоваться интерактивной картой.

На интерактивной карте все желающие привиться от гриппа могут найти ближайший пункт вакцинации. Всего в Подмосковье работают более 100 прививочных точек. Они располагаются в мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ. На карте можно посмотреть не только адрес пунктов, но и время их работы.

Вакцинация от гриппа проводится современными российскими препаратами. Процедура занимает всего 15 минут. Для вакцинации в мобильных пунктах предварительная запись не понадобится. При этом на руках потребуется иметь полис ОМС или паспорт.

Если вы решили привиться в своей поликлинике, то сначала нужно будет записаться на прием к врачу. Сделать это можно через госуслуги или позвонив по номеру 122. Во время приема врач проведет осмотр для выявления возможных противопоказаний. Если никаких противопоказаний нет, то он направит на вакцинацию.

В случае прохождения вакцинации от ковида прививку от гриппа можно будет сделать как минимум через месяц.