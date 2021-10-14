Жители Подмосковья смогут привиться от гриппа в 24 МФЦ

Пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 офисах МФЦ Подмосковья. Это сделали для удобства жителей, отметил министр государственного управления региона Максим Рымар.

Привиться можно не только в стационарных, но и мобильных пунктах вакцинации при МФЦ.

Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров Максим Рымар.

С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Пункты вакцинации от гриппа работают в МФЦ 23 населенных пунктов. Среди них, например, Балашиха, Пушкино, Хотьково, Дедовск, Озеры, Талдом, Клин, Домодедово и не только.

Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.

Жители могут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.