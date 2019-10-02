Привиться от гриппа теперь можно в центре Одинцова. Специально для этого туда приехал ФАП

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт Одинцовской Центральной районной больницы открылся на центральной площади города Одинцово. Любой житель муниципалитета может сделать там прививку от гриппа, достаточно иметь при себе паспорт и полис.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Главный врач центральной районной больницы Одинцова Игорь Колтунов уточнил, что передвижной ФАП будет работать в центре города до 1 декабря: по вторникам и пятницам с 14 до 18 часов, по субботам с 10 до 15.

«Перед процедурой пациентов в обязательном порядке осматривает врач-терапевт ФАП. Он измеряет температуру, давление. Это очень важно, потому что на момент вакцинации пациент должен быть абсолютно здоров», — добавил главврач Одинцовской ЦРБ.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Для вакцинации взрослых в Подмосковье закуплена современная отечественная вакцина «Совигрипп», которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения, и противопоказаний к ней практически нет.

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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов констатировал, что подобные пункты очень популярны среди жителей.

«Работа организована четко и грамотно, поэтому, даже несмотря на большое количество желающих пройти вакцинацию, очередей нет. Пункт расположен очень удобно, в самом центре города, куда можно без проблем добраться из любого микрорайона» — подчеркнул Андрей Иванов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Местная жительница Надежда Семенова довольна появлением ФАПа в центре Одинцова. «Работаю в сфере культуры, постоянно нахожусь в окружении людей и, конечно, хочется обезопасить себя от болезней. Специально выбраться в поликлинику на прививку достаточно сложно, работая днем. А тут за обеденный перерыв все успела сделать — и никаких проблем», — поделилась Надежда Семенова.

Другому жителю Одинцова Михаилу Демину понравилось, что привиться можно, не теряя времени. «Я только вышел на пенсию, больничный теперь мне не откроют. Поэтому очень важно быть здоровым, ведь болеть сейчас — дорогое удовольствие. Прививку мне сделали прямо в передвижном пункте, перед этим осмотрел педиатр. Все быстро, без очередей. Теперь буду искать, где привиться от пневмонии» — рассказал о своих планах мужчина.