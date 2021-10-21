Свыше 130 тысяч жителей привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья

Число жителей, сделавших прививки от коронавируса в подмосковных МФЦ, превысило 130 тысяч. Вакцинацию проводят без предварительной записи.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, прививочные пункты развернули в 37 МФЦ.

В Московской области делается все возможное, чтобы предотвратить распространение ковида. Для удобства жителей при МФЦ организовали медпункты Максим Рымар.

Пункты вакцинации при МФЦ находятся в 31 городском округе Подмосковья. Чтобы попасть на прививку, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Процедуру проводят врачи поликлиник. Перед вакцинацией они осматривают пациента, а после прививки контролируют его состояние в течение 30 минут.

В Московской области развернули уже более 300 пунктов для вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации в разных уголках Подмосковья.