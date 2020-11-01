Почти 80 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в торговых центрах

Прививку от гриппа поставили в пунктах вакцинации в подмосковных торговых центрах почти 80 тысяч жителей региона. Об этом «360» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он напомнил, что мобильные пункты по вакцинации открывались в крупных торговых центрах региона с конца сентября в рамках областной кампании.

«За это время прививку сделали почти 80 тысяч человек», — заявил министр и уточнил, что речь идет о 72 148 посетителей и 5 036 работниках торговых объектов. Все они получили прививку бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования.

Применяемые вакцины зарегистрированы в РФ в установленном порядке — это «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол».

Вакцинация в торговых центрах Московской области продолжится. Поставить прививку можно в 47 торговых объектах более чем 20 округах Московской области.

Кроме торговых центров поставить прививку от гриппа жители Подмосковья могут в мобильных комплексах. Их устанавливают в районе вокзалов, на площадях и других местах массового скопления людей. Как ранее рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, всего вакцинировать планируется почти 4,5 миллиона человек.