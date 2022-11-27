27 ноября 2022, 01:40
Приусадебный парк благоустроили во Фрянове Щелковского городского округа
Небольшой приусадебный парк с 250-летней историй начали благоустраивать в 2022 году. По просьбам жителей здесь появился детский игровой комплекс, уже полюбившийся детям.
В рамках программы «Парки Подмосковья» специалисты установили современную входную группу в парк, а также поставили указатели и стенды навигации. Летом здесь заменили лавочки и урны, в парке появились шахматный и теннисные стола.
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«Это единственный парк, который находится рядом с нашим поселком. Его с удовольствием посещают и взрослые, и дети. Это как бы такая точка притяжения», — рассказала исполняющая обязанности директора «Усадьба Фряново» Светлана Грин.
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Работы по благоустройству парка запланировано продолжить весной в 2023 году. Для этого уже сейчас закупили стильные вазоны. Кроме того, в планах сделать зону отдыха в парке, установить парковые шезлонги и буккроссинг.
Парки, детские площадки, зоны отдыха и другие объекты появятся на месте снесенных недостроев по выбору жителей Подмосковья. Голосование проходит на портале «Добродел».
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Благоустройство
Щелково
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