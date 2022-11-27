Подмосковье 27 ноября 2022, 01:40 Приусадебный парк благоустроили во Фрянове Щелковского городского округа

Читать 360tv в

Небольшой приусадебный парк с 250-летней историй начали благоустраивать в 2022 году. По просьбам жителей здесь появился детский игровой комплекс, уже полюбившийся детям.

В рамках программы «Парки Подмосковья» специалисты установили современную входную группу в парк, а также поставили указатели и стенды навигации. Летом здесь заменили лавочки и урны, в парке появились шахматный и теннисные стола.

Реклама

«Это единственный парк, который находится рядом с нашим поселком. Его с удовольствием посещают и взрослые, и дети. Это как бы такая точка притяжения», — рассказала исполняющая обязанности директора «Усадьба Фряново» Светлана Грин.

Реклама

Работы по благоустройству парка запланировано продолжить весной в 2023 году. Для этого уже сейчас закупили стильные вазоны. Кроме того, в планах сделать зону отдыха в парке, установить парковые шезлонги и буккроссинг.

Парки, детские площадки, зоны отдыха и другие объекты появятся на месте снесенных недостроев по выбору жителей Подмосковья. Голосование проходит на портале «Добродел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».