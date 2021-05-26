Приуроченный ко Дню защиты детей хоккейный матч пройдет в Красногорске

30 мая на ледовой арене имени В. В. Петрова в Красногорске сборная воспитанников детских домов региона встретится со сборной Офицерской хоккейной лиги. Матч будет приурочен ко Дню защиты детей. На тренировку поддержать ребят приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщили в ГУ соцкоммуникаций Московской области.

Для сборной воспитанников детских домов это будет матч с серьезными соперниками, который станет своеобразным итогом 4-месячных тренировок. Команда собралась в январе этого года, отточить навыки подросткам помогали опытные тренеры. Среди них основатель хоккейной школы ArtHockey Артем Оленев, который работал с такими профессионалами, как Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Иван Барбашев, Никита Гусев, Антон Слепышев, Богдан Киселевич и другими.

Проект реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, Минобразования и региональной Общественной палаты.

Подобные спортивные события для воспитанников детских домов проводит благотворительный фонд «Свой Дом» с 2018 года. За время существования этой спортивной инициативы было проведено порядка десяти знаковых матчей, это межрегиональные и международные турниры по хоккею и мини-футболу, забеги и спортивные праздники. Товарищеские встречи объединили десятки детей-сирот, которым необходима не просто поддержка, но и социальная адаптация.