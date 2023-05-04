Подмосковье 04 мая 2023, 11:54 Приуроченный ко Дню Победы митинг прошел у памятной стелы в Мытищах

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Приуроченный ко Дню Победы митинг прошел в Мытищах. Жители округа собрались около памятной стелы «В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Возложить цветы к памятнику и почтить память героев минутой молчания пришли местные школьники, юнармейцы и глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Среди участников митинга была и Надежда Минкина.

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Когда началась Великая Отечественная война, Надежде было семь лет. Все военное время ее семья прожила в Мытищах. Каждый год она приходит к памятнику, чтобы вспомнить тех, кого потеряла в эти годы.

«Мы с вами должны оставаться такой же великой страной и сейчас, как бы тяжело нам с вами ни было. И мы должны гордиться своей страной», — сказала глава Мытищ Юлия Купецкая.

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