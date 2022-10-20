Приуроченный к юбилею Петра I конкурс «Государева дорога» стартовал в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 04:29 Приуроченный к юбилею Петра I конкурс «Государева дорога» стартовал в Солнечногорске Телеканал «360»

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В Солнечногорске в «Путевом дворце» стартовала выставка-конкурс «Государева дорога», приуроченная к 350-летнему юбилею Петра I. Художники из девяти округов выставили работы, посвященные первому всероссийскому императору.

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«Одним из условий конкурса было, что художники должны предоставить новые работы. Поэтому это работы, в основном, датированные 21-м и 22-м годом. То есть, художники творили и ждали, некоторые уже в последний момент привозили работы: „ой доделывал“, „ой, переделывала“, „ой, ждала, когда высохнет“, — вот с этим мы столкнулись», — рассказала ведущий научный сотрудник МВЦ «Путевой дворец» Елена Леонова.

В конкурсе четыре номинации: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Музей учредил еще одну категорию: «Исторические места и события. Современный взгляд».

Конкурсные работы оцениваются по двум основным критериям — соответствие тематике и качество исполнения. Жюри уже приступило к изучению выставленных полотен. Итоги конкурса подведут 29 октября.