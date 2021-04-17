Приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны субботник прошел в городах Подмосковья

Участники движения «Волонтеры Победы» организовали Всероссийский субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Жители городов и сел России объединились, чтобы помыть и отремонтировать мемориалы. Прошли мероприятия и в Подмосковье.

Команды неравнодушных собрались и за рубежом: в Азербайджане, Армении, Латвии, Германии, Великобритании.

«Святой долг нашего поколения передавать историю Великой Победы будущим поколениям. И вот эта связь поколений, мне кажется, — это основа стабильности нашего государства и развития нашей страны», — заявила руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В Московской области на субботник вышли 32 города и более 700 зарегистрированных участников. В Долгопрудном волонтеры собрались у памятника «Скорбящей матери». К акции по облагораживанию мемориала присоединились и школьники из отряда «Капелька добра».

«Такое благоустройство памятников, то есть мы делаем их чище, то есть такие памятники становятся красивее и в память, наверное, заходит лучше», — сказал ученик школы №11 Артур Недиев.

Помимо уборки в памятных местах волонтеры провели акцию «Сад победы». В 2020 году в память о каждом погибшем во время ВОВ высадили 27 миллионов деревьев.

«„Волонтеры Победы“ все-таки занимаются сохранением исторической памяти, таких памятных мест, могил героев Советского Союза, могил обычных граждан, за которыми, к сожалению, родственники не могут ухаживать», — отметил руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

Субботники пройдут по всей России до 22 июня. Присоединиться может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы» и подать заявку на участие в своем городе.