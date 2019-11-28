Прицел на золото. Спортсменка из Подольска будет бороться за участие в паралимпийских играх в Токио

Спортсменка из Подольска готовится к паралимпийским играм в Токио. Елена Крутова уже стала чемпионкой мира по стрельбе из лука среди паралимпийцев и теперь мечтает заполучить главную в своей карьере медаль.

100 метров в секунду — со скоростью неуловимой для глаза стрела бьет прямо в яблочко. Так Елена Крутова готовится к паралимпийским играм в Токио уже три года.

В коляске Елена оказалась после падения с высоты в четыре этажа. 14 лет назад она работала фельдшером на скорой и решила попробовать себя в отряде спасателей. На очередной тренировке она сорвалась с пожарной башни — пять переломов, в том числе позвоночника. Ее сыну тогда было всего 1,5 года.

В 2014 году Елена оказалась на открытии зимней Олимпиады в Сочи и принимала участие в знаменитом на весь мир танце на колясках. Тогда она стрелком еще не была, но в душе уже была спортсменом.

«Видимо, там я заразилась спортивной атмосферой и мне тоже захотелось. Я даже хотела заниматься танцами. Но там надо было искать партнера, и пока это делали, мне предложили попробовать лук», — рассказала чемпионка мира по стрельбе из лука среди паралимпийцев Елена Крутова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Елена Крутова — чемпионка мира, трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный призер чемпионатов Европы, победитель и призер кубков Европы по стрельбе из лука. Но ее мечта — Олимпиада. На паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Крутовой не было. Как и многих других российских спортсменов.

«У нас сохранился старый состав, который не попал на игры в Рио-де-Жанейро. А, сейчас все хотят отобраться на игры в Токио и там попробовать взять свое», — сказала Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Уже есть восемь квот. Елена смогла набрать очки сразу на два места в сборной. Она тренируется и дома, и на специальной закрытой площадке, и на «Арбалетной поляне».

«Я видел, как загорелись ее глаза после первых выстрелов. Ей ужасно понравилось. И она не оставила это. И вот, что получилось — чемпионка мира», — отметил помощник Елены Крутовой, основатель «Арбалетной поляны» Игорь Прудников.

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Сможет ли Елена Крутова побороться за золото грядущих паралимпийских игр, пока сказать сложно. Ведь России грозит отстранение от соревнований на четыре года.

«Сейчас самое главное, чтобы ребята не нервничали, спокойно работали. Полным ходом идет подготовка на наших базах, ребята участвуют в тренировочных мероприятиях. Так что, все идет по плану», — подчеркнул председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Если все сложится, поехать в Токио смогут 300 наших спортсменов. Сегодня лицензии уже есть у половины из них. И они готовы представить Россию в 19-и дисциплинах.

У Елены Крутовой впереди еще несколько важных чемпионатов и кубков. Но с Олимпиадой, к выступлению на которой профессиональный спортсмен может идти всю жизнь, это, конечно, не сравнить.