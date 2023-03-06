Подмосковье 06 марта 2023, 09:53 Притяжение талантов. Обновленную школу искусств Фрязина готовят к открытию Телеканал «360»

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Компания «Газпромнефть-смазочные материалы» продолжает масштабную реконструкцию концертного зала в школе искусств. В ходе ремонта зал полностью переоборудуют в современную концертную площадку. Реконструкция зала является частью программы социальных инвестиций Газпрома под названием «Родные города».

Эту программу социальных инвестиций «Газпромнефть» реализует с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах. Ее оказывают через поддержку инициатив местных сообществ и собственных проектов в экологии, культуре, образовании, спорте и креативных индустриях.

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Связать жизнь с искусством

Первая профессиональная площадка для выступлений, созданная в учреждении, позволит проводить культурные мероприятия всероссийского и международного уровня. Уже скоро в концертном зале появится современное оборудование. После ремонта в зале будут проводить музыкальные фестивали и конкурсы международного уровня. Собственная площадка поможет ученикам школы пройти полную предпрофессиональную подготовку. Открыть обновленную сцену планируют к новому учебному году.

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«Газпромнефть-смазочные материалы» — это социально ответственная компания. Мы уделяем огромное внимание всем проектам, которые связаны с развитием творческого потенциала наших детей», — объяснил гендиректор «Газхпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

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Большое событие

Сейчас строители заняты проводкой новых коммуникаций и возведением специального каркаса для софитов. Подмостки одной из старейших в области школ искусств почти готовы. Их появления ждут более тысячи учеников. Один из них — пианист Всеволод Баранников, лауреат всероссийских и международных конкурсов. На протяжении двенадцати лет он исполняет любимого Грига в маленьком кабинете.

«У нас есть два довольно больших зала в городе, но они не связаны конкретно с музыкальной школой. Новый зал облегчит выступления, это будет помогать другим учащимся, ну и в целом это большое событие», — заявил он.

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Точка притяжения талантов

Масштабная реконструкция поможет и тем, кто решил связать жизнь с искусством: абитуриентам консерваторий и театральных вузов. Для этого в зале установят новейшие акустические системы и профессиональную светотехнику. Благодаря этому дети получат уникальный концертный опыт, отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Это действительно практический опыт, который бесценен, он высоко ценится в лучших музыкальных вузах страны. Обновленный концертный зал, безусловно — это точка роста для нашего музыкального образовательного учреждения», — отметил он.

Кроме того, обновленная школа искусств станет настоящей точкой притяжения талантов и новой концертной площадкой. И хотя пока что в зале звучат только шуруповерты, перфораторы и плифмашины, уже скоро их заменят флейты, скрипки и фортепиано.