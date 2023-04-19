Подмосковье 19 апреля 2023, 12:21 Присвоение почтового адреса для недвижимости стало автоматическим в Подмосковье Фото: пресс-служба Мингосуправления.

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Еще одну услугу упростили для застройщиков в Подмосковье. Больше не нужно подавать отдельное заявление на присвоение почтового адреса новым объектам недвижимости — это будет происходить автоматически.

Адрес новым зданиям будет присваиваться проактивно в рамках услуги «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

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«После вынесения ведомством положительного решения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомление о присвоении почтового адреса автоматически поступит в Росреестр», — уточнила министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Разрешение на ввод в эксплуатацию можно получить на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Она предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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