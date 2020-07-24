Пристройку на 600 мест к школе в Балашихе сдадут в этом году

В Балашихе продолжается строительство пристройки на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов. Работы приостанавливали на время пандемии. Сейчас темпы наращивают. Ускорить строительство поручил глава округа Сергей Юров.

«Возведение пристройки к школе № 8 на улице Юннатов мы начали в 2019 году. В связи с пандемией коронавируса работы были приостановлены. Мы ставим перед подрядчиком задачу — вернуться к первоначальным срокам, нарастить темпы. Сегодня параллельно ведутся монолитные работы, монтаж вентиляции, системы дымоудаления, электропроводки, подводка тепла. Рабочие вышли на благоустройство прилегающей территории, чтобы к 1 сентября основное здание школы могло функционировать», — сказал глава округа.

Сергей Юров поручил увеличить количество строителей на объекте. Он отметил, что строительство закончится уже в этом году.

«Все идет в графике, есть определенные вопросы, которые, я думаю, совместно с администрацией города подрядчики решат. Пристройка на 600 мест позволит для микрорайона Кучино разгрузить вторую смену и сделать еще задел учебных мест на будущее», — уточнил Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы.

В новом четырехэтажном здании разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, библиотека. Общая стоимость работ около 380 миллионов рублей.