14 октября 2020, 19:46
Пристройку на 600 мест к школе №8 в Балашихе достроят к декабрю
В Балашихе, на улице Юннатов, достраивают пристройку на 600 мест к школе №8. Ввести в эксплуатацию здание планируют в декабре. Об этом сообщил заместитель главы администрации городского округа Сергей Лукичев.
Пристройку строят в рамках национального проекта. Сейчас в здании ведутся работы по отделке и внутренним коммуникациям.
«Объект необходимо сдать в этом году. В августе и сентябре был провал по срокам со стороны подрядчика. Сейчас оптимизирована работа по внутренним инженерным коммуникациям, отделке, фасаду. Плановый срок сдачи в эксплуатацию — начало декабря», — уточнил Сергей Лукичев.
На стройке работают свыше 200 человек. За десять дней в пристройку пустят тепло. Монтаж окон и отделка завершены на 90%.
В четырехэтажном здании будут учебные классы, актовый и спортивный залы, столовая и библиотека. На строительство выделили порядка 380 миллионов рублей.