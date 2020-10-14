Пристройку на 600 мест к школе №8 в Балашихе достроят к декабрю

В Балашихе, на улице Юннатов, достраивают пристройку на 600 мест к школе №8. Ввести в эксплуатацию здание планируют в декабре. Об этом сообщил заместитель главы администрации городского округа Сергей Лукичев.

Пристройку строят в рамках национального проекта. Сейчас в здании ведутся работы по отделке и внутренним коммуникациям.

«Объект необходимо сдать в этом году. В августе и сентябре был провал по срокам со стороны подрядчика. Сейчас оптимизирована работа по внутренним инженерным коммуникациям, отделке, фасаду. Плановый срок сдачи в эксплуатацию — начало декабря», — уточнил Сергей Лукичев.

На стройке работают свыше 200 человек. За десять дней в пристройку пустят тепло. Монтаж окон и отделка завершены на 90%.

В четырехэтажном здании будут учебные классы, актовый и спортивный залы, столовая и библиотека. На строительство выделили порядка 380 миллионов рублей.