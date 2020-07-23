Пристройку на 400 мест к школе в Балашихе достроят к 1 сентября

Пристройку на 400 мест к школе № 30 на улице Летной в микрорайоне Авиаторов в Балашихе построят к 1 сентября. Внутренние и наружные работы ведутся одновременно. Объект проверили глава округа Сергей Юров и депутат Госдумы РФ Максим Сураев.

Они осмотрели строительную площадку, прилегающую территорию, пообщались с руководством подрядной организации.

«С темпами все хорошо. Здесь порядка 150 человек работают. Причем ведутся и внутренние работы, и наружные работы. И благоустройство, строительство спортивной площадки. То есть работа кипит, и это внушает оптимизм», — сказал Максим Сураев.

Он добавил, что строительство объекта планируется завершить до 1 сентября.

Пристройка возводится в рамках президентского Национального проекта «Современная школа». Стоимость работ — более 350 миллионов рублей. Площадь трехэтажного здания более четырех тысяч квадратных метров.