Пристройку на 250 мест открыли в гимназии Видного

У гимназии в Видном появилась пристройка. Теперь учебное учреждение сможет принять на 250 учеников больше.

Пристройка уже открылась. Из старой части школы в новую переходы сделали на каждом этаже, всего их три. Пристройка оказалась больше основного здания гимназии. Это полноценный учебный комплекс. Новые классы больше в полтора раза.

В здании также есть большой актовый зал на 400 мест с профессиональным звуковым и световым оборудованием. Для занятий физкультурой в пристройке подготовили большой спортивный зал.

Не обошлось и без технологических новшеств. В гимназии появились специальные аппараты для зарядки мобильных телефонов. Гаджет можно оставить в ящике и не беспокоиться, что его кто-то заберет. Смартфон останется под паролем.

В гимназии гордятся новым компьютерным залом. В школе скоро откроется профильное IT-направление. В кабинете уже есть все для создания авторских проектов.

Новая пристройка позволит ученикам чувствовать себя свободно и просторно. Правда, по словам директора, и преподавательский состав теперь придется расширять. Учителей уже ищут.