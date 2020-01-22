Пристройку к Тимоновской школе возведут в 2021 году. Она решит вопрос со второй сменой

Пристройку на 300 мест к Тимоновской школе в Солнечногорске начнут возводить летом 2020 года и завершат в 2021-м. Она позволит ликвидировать вторую смену в микрорайоне Тимоново.

Пристройка будет состоять из трех этажей и подвала. В ней расположатся учебный блок начальной школы, помещения группы продленного дня, общешкольные помещения, пищеблок, актовый зал с эстрадой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, кабинет врача и зоны рекреации.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Никита Никулин рассказал, что благодаря губернатору области муниципалитет попал в госпрограмму по строительству пристройки.

«Пристройка будет в два раза больше действующей школы, это связано с новыми нормативами для образовательных учреждений. К строительству планируем приступить летом и завершить его в 2021 году», — добавил Никита Никулин.

Действующий стадион возле школы ждет реконструкция: по его периметру обновят беговые дорожки, поставят тренажеры и благоустроят прилегающую территорию. Пользоваться им смогут учащиеся и жители микрорайона.

Строительство пристройки на 300 мест к Тимоновской школе будет вестись по программе софинансирования, согласно которой 90% затрат оплачиваются из регионального бюджета.