23 февраля 2024, 20:25
Пристройку к школе в Поварове построят к 1 сентября
Строительство пристройки к школе в микрорайоне Поварово в Солнечногорске выполнено на 50%. Рабочие уже установили фундамент здания, возвели стены и крышу.
Сейчас начались работы по устройству навесного вентилируемого фасада, установке окон и покраске стен внутри здания.
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По словам руководителя строительного проекта Данилы Попова, работы идут по графику.
«На площадке у нас работает 60 человек и три единицы техники. И трое инженерно-технических специалистов. В график укладываемся. К 1 сентября сдадим объект в эксплуатацию», — пояснил Попов.
В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая.
На школьной территории построят спортивную площадку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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