Пристройку к школе в Апрелевке откроют к 1 сентября. Там будут учиться 300 детей

Пристройка к школе №1 в Апрелевке будет полностью готова к началу нового учебного года. Там смогут учиться 300 школьников. Строительство объекта идет по графику. Об этом заявил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Учебная пристройка к зданию средней общеобразовательной школы № 1 в Апрелевке расположена на улице Февральская. С началом нового учебного года там смогут заниматься 300 детей.

«По поручению губернатора ввод 16 школ мы обеспечим уже к 1 сентября. Одна из них здесь, в Апрелевке. Это пристройка на 300 мест к зданию средней школы № 1», — рассказал Владимир Локтев.

По словам Владимира Локтева, строительство пристройки в Апрелевке полностью совпадает с графиком. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа.

Источник фото: телеканал «360»

Во время проверки министр поставил задачу завершить работы к началу учебного года. Он добавил, что еще 17 школ планируется сдать до конца 2020 года.

Общая площадь пристройки составит почти 6,5 тысячи квадратных метров. В здании будет три этажа, на которых разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, административные, вспомогательные и технические помещения.

Новый школьный корпус строится в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.