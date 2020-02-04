Пристройку к школе в Апрелевке откроют к 1 сентября. Там будут учиться 300 детей
Учебная пристройка к зданию средней общеобразовательной школы № 1 в Апрелевке расположена на улице Февральская. С началом нового учебного года там смогут заниматься 300 детей.
«По поручению губернатора ввод 16 школ мы обеспечим уже к 1 сентября. Одна из них здесь, в Апрелевке. Это пристройка на 300 мест к зданию средней школы № 1», — рассказал Владимир Локтев.
По словам Владимира Локтева, строительство пристройки в Апрелевке полностью совпадает с графиком. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа.
Во время проверки министр поставил задачу завершить работы к началу учебного года. Он добавил, что еще 17 школ планируется сдать до конца 2020 года.
Общая площадь пристройки составит почти 6,5 тысячи квадратных метров. В здании будет три этажа, на которых разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, административные, вспомогательные и технические помещения.
Новый школьный корпус строится в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.