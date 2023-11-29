Подмосковье 29 ноября 2023, 12:17 Пристройку к школе открыли в селе Строкино в Раменском округе Телеканал «360»

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Пристройку к школе на 450 мест открыли в селе Строкино в Раменском округе. Новое учебное заведение решит вопрос второй смены в основном корпусе.

Пристройку возвели в рамках госпрограммы. Площадь нового корпуса почти в два раза больше здания основной школы, которое рассчитано на 400 учащихся. Из-за того что в ближайших селах и деревнях ребят значительно больше, учиться приходилось в две смены.

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«Наставления губернатора выполнены. Мы сейчас будем с вами учить детей в одну смену — это важнейшее событие для нашего городского округа. Школа стала местом притяжения всего населения, которое проживает в поселке. Актовый зал, спортивный зал будет достоянием всех, все там смогут заниматься», — рассказал первый заместитель главы администрации Раменского городского округа Юрий Бородин.

Особое внимание в новом корпусе уделили нуждам ребят с ограниченными возможностями здоровья. В пристройке есть лифт, пандусы. Там 18 учебных классов, есть офисная зона для педагогов, столовая, просторные фойе. На прилегающей территории обустроили беговые дорожки и детские игровые площадки.

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