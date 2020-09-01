Пристройку к школе открыли в Электростали 1 сентября. Она вместит около 100 детей

В Электростали открыли пристройку к школе №22. Там будут учиться порядка 100 ребят. Просторное здание оборудовано новой техникой и современными лабораториями.

В школе №22 Электростали новоселье. Теперь здесь огромный образовательный центр с большими классами и лабораториями, актовым и спортивным залами, вместительной столовой.

Первоклашки и одиннадцатиклассники — главные герои праздника. Для одних все только начинается, а для других — заключительный этап и последний школьный год. Настрой у тех, кто сегодня пошел в школу, серьезный. Ребята обещают учиться хорошо.

Новый корпус рассчитан на 100 мест. Он поможет решить проблему второй смены.

«Мы очень рады, что нам построили такое продолжение нашей школы, потому что здесь установили новое оборудование, новые площадки для детей. И, конечно, это большой подарок для детей к 1 сентября», — отметила Юлия Бровкина, местная жительница.

Пристройку возвели в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Как говорят в администрации, сегодня исторический день для Электростали.

«Наша школа — самая большая школа в городе. Дефицит помещений у нас сейчас пропал. Мы рады, что у нас появились огромные возможности, чтобы проявить себя в творчестве, спорте и, конечно, в учебе», — сказала Мария Иванова, директор школы №22 г. о. Электросталь.

Пристройку к школе возвели в короткие сроки. Строители понимали поставленные перед ними задачи. И вот теперь школьники могут постигать различные науки в комфортных условиях.

«Впервые более чем за 30 лет у нас открывается новая пристройка. Пристройка к школе, которой уже почти 50 лет. Эта пристройка очень важна для города, для этого микрорайона, потому что школа была переполнена и стояла проблема второй смены», — уточнила Марианна Кокунова, заместитель главы администрации г. о. Электросталь.