Подмосковье 01 сентября 2023, 10:38 Пристройку к школе № 6 открыли в Мытищах Роман Яковлев

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Пристройку на 200 мест с новыми кабинетами и спортивным залом открыли в школе № 6 в Мытищах. В ней также обустроили лаборатории и столовую, а на территории разместили детскую площадку.

С Днем знаний школьников поздравили глава округа Юлия Купецкая и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

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«Сегодня вы идете учиться не просто в одну из лучших школ городского округа Мытищи, но и в одну из передовых школ всего Подмосковья. Выпускникам придется потрудиться в новом учебном году, ведь впереди их ждут итоговые экзамены. Первоклассникам я желаю получать удовольствие от учебного процесса, а родителям — помогать своим детям в обучении», — сказал он.

Кроме того, 1 сентября в Мытищах заработала еще одна школа на 1100 мест в деревне Погорелки. Она будет носить имя почетного жителя округа Валерия Рюмина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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