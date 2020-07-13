Пристройку к школе №30 в Балашихе сдадут в этом году

«Пристройка на 400 мест к школе № 30 на улице Летной — это один из важнейших объектов, которые мы должны сдать в этом году. Это связано с задачей, которую ставят наш президент, наш губернатор по ликвидации второй смены, в том числе в этой школе. Изначальный срок сдачи был 1 сентября. К сожалению, из-за пандемии коронавируса практически на 1,5 месяца стройки были приостановлены. Сейчас стоит задача максимально нарастить отставание», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Он добавил, что для возведения объекта привлечены субподрядные организации. Всего там работают более 200 человек. Проводятся внутренние отделочные работы, монтируются инженерные коммуникации, ведется благоустройство территории.

«Многие работы ведутся параллельно. Ожидаем в ближайшую неделю поставку витражей. Наша задача в августе получить разрешительные документы по вводу этой школы. Будем ежедневно контролировать ход работ», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Площадь трехэтажного здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. Пристройка возводится в рамках национального проекта «Современная школа». Стоимость работ — более 350 миллионов рублей.