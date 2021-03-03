Пристройку к школе №20 в Королеве откроют в апреле. Второй смены там больше не будет

Новая трехэтажная пристройка к школе №20 появилась в Королеве. С апреля здесь примут свыше 500 учеников начальных классов. Это позволит уже полностью уйти от второй смены в учреждении.

Источник фото: телеканал «360»

С педагогами встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он проверил, какие технологии, удобства подготовили для ребят, и поздравил женщин с наступающим 8 Марта, подарив им цветы и сладкие угощения.

В корпусе предусмотрели много современных технологий. Здесь откроют мобильный планетарий, площадку для робототехники, сенсорную комнату.

То, что мы видим сегодня здесь, конечно, очень радует. Нам важна каждая школа. Глава сказал, что последнюю школу здесь построили в 1996 году Андрей Воробьев.

В новые стены переедут ученики из начальных классов. Для них создали актовый зал на 500 мест, просторную столовую, кабинет музыки, игровое пространство.

А основное здание школы появилось в 1996 году. В нем обучаются 1450 ребят, из которых 200 были вынуждены приходить на уроки во вторую смену. Но новый корпус решит проблему.

«Тема школ для Подмосковья очень актуальна. Нам еще строить, строить и строить. Хотя мы больше всех строим уже не первый и не пятый год, а больше. Но запрос растет, потому что контингент растет», — подчеркнул губернатор.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что школу укомплектовали и новейшей лабораторной техникой для практических занятий. Здесь даже появились передвижные станции с ноутбуками.

Это суперсовременная школа как по дизайну, так и по своему оснащению. Здесь есть все. И передвижные станции с ноутбуками, которые можно перевозить под потребности детей Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что в школу закупили современные музыкальные инструменты и все, что нужно для дополнительного образования ребят. В том числе здесь откроют новые кружки и секции.

Внутренний дворик масштабно благоустроили. Здесь установили спортивные и игровые площадки, подготовили беговые дорожки и зоны отдыха.

Пообщавшись с педагогами, Воробьев отметил, что, несмотря на развитие системы образования, всегда есть к чему стремиться.

«Для того чтобы нам быть лучшей системой образования (а перед нами такая задача стоит, и мы высоко в стране котируемся, но мы не первые: входим в тройку-четверку), важно сделать следующий шаг. Каждый следующий шаг, как известно, требует интеллекта, желания и понимания того, что мы должны изменить», — сказал губернатор.

Он поблагодарил учителей за добросовестный труд и подчеркнул, что очень хочется, чтобы школьники могли поступать в лучшие вузы, реализовывать себя.