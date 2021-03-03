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    03 марта 2021, 19:02

    Пристройку к школе №16 на 300 мест открыли в Орехово-Зуеве

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Маркелова

    16-я школа в Орехово-Зуеве единственная на весь микрорайон. Фундамент пристройки, внешне похожей на кубик Рубика, заложили здесь в 2019 году. И пару недель назад здесь начались занятия. Благодаря новому зданию впервые за 43 года удалось ликвидировать вторую смену.

    Пристройку к школе №16 на 300 мест открыли в Орехово-Зуеве

    Корпус рассчитан на 300 мест, сюда перевели все начальные классы. Десятки семей вздохнули с облегчением.

    «Я многодетная мама, мне очень важно, чтобы дети учились вместе, в первую смену, я считаю, что ребенок лучше усваивает в первую половину дня», — делится мама одной из учениц Ольга Родионова.

    Пристройку к школе №16 на 300 мест открыли в Орехово-Зуеве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Начальные классы переехали сюда несколько дней назад, и первоклашкам теперь завидует вся старшая школа — у них таких просторных кабинетов и огромной столовой не было. В каждом классе — две интерактивные доски и много развивающих наборов.

    Пристройку к школе №16 на 300 мест открыли в Орехово-Зуеве | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    А самая любимая комната всех учеников — игровая, она даже больше, чем спортзал. Игровая, кстати, многофункциональная, за пару минут ее можно перестроить в кинозал, кружок по робототехнике или хореографии. Такого в соседних школах точно нет.

    После занятий и обеда первоклашки могут остаться в школе — благодаря пристройке здесь появилось много места для кружков и секций, выбрать можно любое из 10 занятий.