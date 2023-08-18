Подмосковье 18 августа 2023, 11:37 Пристройку к школе № 6 в Раменском откроют 1 сентября Телеканал «360»

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Пристройка к школе № 6 готовится к открытию в Раменском. Она рассчитана на 200 учеников. Теперь у младших классов будет отдельный вход и свой мини-стадион.

В новом корпусе разместятся учебные классы, большой актовый зал с профессиональной звуковой и световой техникой, библиотека и кабинеты для кружков. Чтобы учеба была интересной, школу постарались максимально наполнить интерактивным оборудованием.

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«Мы проверили подготовку школы к 1 Сентября. Хочется отметить, что в целом здание готово для приема наших юных горожан. Мы видели и большой спортивный зал для старшеклассников, и спортивный зал для младших учащихся, комфортные раздевалки и душевые. Все это сделано качественно, все это сделано в любовью», — отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Площадь здания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Пристройку к школе возвели благодаря программе Подмосковья «Развитие объектов социальной инфраструктуры». До торжественного открытия остается всего две недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 30 новых школ откроются в регионе к осени.

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