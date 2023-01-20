Подмосковье 20 января 2023, 18:45 Пристройку к школе № 6 в Мытищах откроют к концу 2023 года

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Новая столовая и спортзал появятся в школе № 6 в Мытищах. К концу года здесь завершат строительство пристройки, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

«На настоящем этапе строительства монтируются конструкции наземной части и фасадные системы. Новые столовая и спортзал порадуют учеников школы к концу 2023 года», — сказал министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

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В новом четырехэтажном здании будут располагаться спортивный зал, столовая, кабинеты для внеурочных занятий. Общая площадь пристройки составит 3,7 тысячи квадратных метров.

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Всего в Подмосковье в 2022 году построили 31 школу, уточнили в Главгосстройнадзоре региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году.

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