20 января 2023, 18:45
Пристройку к школе № 6 в Мытищах откроют к концу 2023 года
Новая столовая и спортзал появятся в школе № 6 в Мытищах. К концу года здесь завершат строительство пристройки, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
«На настоящем этапе строительства монтируются конструкции наземной части и фасадные системы. Новые столовая и спортзал порадуют учеников школы к концу 2023 года», — сказал министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.
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В новом четырехэтажном здании будут располагаться спортивный зал, столовая, кабинеты для внеурочных занятий. Общая площадь пристройки составит 3,7 тысячи квадратных метров.
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Всего в Подмосковье в 2022 году построили 31 школу, уточнили в Главгосстройнадзоре региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году.
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