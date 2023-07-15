Подмосковье 15 июля 2023, 05:01 Пристройку к школе № 29 в Подольске откроют в 2025 году МОУ «СОШ № 29 имени П. И. Забродина»

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На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении конкурса на возведение пристройки на 200 мест к школе № 29 имени Забродина в Подольске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ожидается, что строительство позволит увеличить суммарную вместимость существующего здания до 825 учащихся. Согласно проекту, в пристройке появятся учебные кабинеты, спортзал, библиотека, медблок и зона для педагогов.

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Работы проведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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