Пристройка к школе на Новом бульваре в Долгопрудном появится к 2023 году | 360°

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Пристройка к школе на Новом бульваре в Долгопрудном появится к 2023 году

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Поиск подрядчика для строительства школы в Долгопрудном начался. Конкурс опубликовал комитет по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

По проекту на Новом Бульваре сделают пристройку к школе № 14. В ней смогут обучаться еще 300 детей. На работы потратят средства муниципального бюджета. Завершить строительство планируют в 2023 году.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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