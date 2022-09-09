Пристройка к школе на Новом бульваре в Долгопрудном появится к 2023 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пристройка к школе на Новом бульваре в Долгопрудном появится к 2023 году

Читать 360tv в

Поиск подрядчика для строительства школы в Долгопрудном начался. Конкурс опубликовал комитет по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

По проекту на Новом Бульваре сделают пристройку к школе № 14. В ней смогут обучаться еще 300 детей. На работы потратят средства муниципального бюджета. Завершить строительство планируют в 2023 году.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

Реклама

0 0 0 0 0 0