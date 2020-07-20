Пристройку к школе на 450 мест достроят в Химках в августе

В Химках достраивают пристройку к школе № 20. В здании смогут учиться 450 ребят. Объект сдадут в августе. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Пристройка к школе № 20 в микрорайоне Подрезково в Химках готова на 75%. Рабочие уже занимаются благоустройством территории.

«На объекте сейчас 225 человек. Ведутся внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Темп работ высокий. Ввод в августе», — уточнил Локтев.

В пристройке смогут учиться 450 школьников. В здании есть все необходимое: учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, административные и вспомогательные помещения.

Рядом с корпусом оборудуют спортивный блок с площадками для командных игр, а также места для отдыха.

Уже в августе в Химках сдадут и новый детский сад на 250 мест. В здании будут раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Появятся и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы. Также обустроят классы для проведения развивающих занятий.