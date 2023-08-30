Подмосковье 30 августа 2023, 14:04 Пристройку к школе на 400 мест откроют в поселке Глебовском в сентябре Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Пристройку к школе в поселке Глебовский под Истрой откроют 1 сентября. Она рассчитана на 400 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в учебном заведении.

Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра

В двухэтажном корпусе будет 23 кабинета: учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивный залы, столовая, медиастудия. Также обустроили помещения для групп продленного дня — игровые и спальные комнаты. Новое здание построено с учетом доступности для маломобильных граждан.

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Помимо этого, благоустроили и прилегающую территорию. Там установили площадки для подвижных игр и тихого отдыха, оборудовали учебно-опытную зону, спортивные и детские комплексы.

В этом году в двух корпусах Глебовской школы будут обучаться более тысячи ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.

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