30 августа 2023, 14:04
Пристройку к школе на 400 мест откроют в поселке Глебовском в сентябре
Пристройку к школе в поселке Глебовский под Истрой откроют 1 сентября. Она рассчитана на 400 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в учебном заведении.
В двухэтажном корпусе будет 23 кабинета: учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивный залы, столовая, медиастудия. Также обустроили помещения для групп продленного дня — игровые и спальные комнаты. Новое здание построено с учетом доступности для маломобильных граждан.
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Помимо этого, благоустроили и прилегающую территорию. Там установили площадки для подвижных игр и тихого отдыха, оборудовали учебно-опытную зону, спортивные и детские комплексы.
В этом году в двух корпусах Глебовской школы будут обучаться более тысячи ребят.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.
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