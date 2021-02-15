Пристройку к школе на 300 мест откроют в Апрелевке 25 февраля

Средняя школа № 1 в Апрелевке выглядит достаточно большой — несколько корпусов, собственный бассейн. Но в действительности вмещает лишь 500 человек, из-за чего многие дети учились во вторую смену. Уже 25 февраля проблема будет решена - в школе откроют пристройку, рассчитанную на 300 человек.

Этого хватит, чтобы перевести всех учащихся в одну, первую смену.

«Мы очень рады, что у нас вводится пристройка в эксплуатацию. В этом здании будут обучаться дети из начальной школы. Эти учебные кабинеты по площади больше, чем кабинеты в нашем основном здании. Составляют 75 квадратных метров — для того, чтобы те дети, которые у нас обучаются, чувствовали себя в стенах школы комфортно», — сказал директор МАОУ «Апрелевская СОШ № 1» Денис Борисов.

Источник фото: телеканал «360»

В новой пристройке — огромный спортзал площадью 570 квадратных метров. Это универсальное помещение, в котором можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Столовая, актовый зал. В общем, пока можно будет вздохнуть спокойно — в ближайшее время дефицита мест в школе не будет.