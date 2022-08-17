Пристройку к школе на 200 учеников построят в Раменском к августу 2023 года

В школе № 6 в Раменском пристраивают новый корпус, рассчитанный на 200 учеников. В него переедет начальная школа. Сдать объект планируют в августе 2023 или раньше — сейчас строители работают с опережением графика.

В новой пристройке будут не только классы, а также актовый и два спортивных зала, столовая, библиотека и кабинеты для кружков. Площадь здания 4,5 тысячи квадратных метров позволит разместить все.

Источник фото: телеканал «360»

Строители стараются — идут с опережением графика. Планируют завершить работы уже в этом году.

«Мы сейчас разговаривали с подрядчиком, при достаточном финансировании, если все будет проведено оперативно, то подрядчик готов завершить работы в этом году со значительным опережением. Учитывая, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев ставит задачу по досрочной сдаче объектов подобного рода, для нас это принципиально важно», — сказал глава городского округа Раменский Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Пристройку к школе номер 6 возводят в рамках госпрограммы Подмосковья «Развитие объектов социальной инфраструктуры». По завершению работ приведут в порядок и территорию. Здесь появится мини-стадион, площадка для изучения правил дорожного движения и игровая зона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 15 новых школ и детских садов 1 сентября в Подмосковье.