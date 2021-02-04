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    04 февраля 2021, 17:53

    Пристройку к школе на 200 мест открыли в Серпухове

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Маркелова

    В школе № 7 Серпухова ликвидировали вторую смену. Это стало возможным благодаря открытию новой пристройки на 200 мест.
    Пристройку к школе на 200 мест открыли в Серпухове

    Школа фактически выросла в два раза. В новый корпус переехали начальные классы, вторую смену удалось полностью ликвидировать. В пристройке есть большой спортзал, просторная столовая, классы здесь в разы светлее и больше.

    Пристройку к школе на 200 мест открыли в Серпухове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Здание стало больше, но педагогический состав остался прежним. Это не менее важно, чем новые стены — удалось сохранить полувековые традиции преподавания. Кстати, у учительской династии есть свои секреты общения с учениками.

    «Всегда надо быть честным с самим собой, чтобы дарить любовь людям и детям, и тогда в жизни все хорошо сложится», — делится учитель начальных классов школы № 7 Елена Смирнова.

    Пристройку к школе на 200 мест открыли в Серпухове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее пристройку к школе на 350 мест открыли в поселке Ашукино Пушкинского округа.