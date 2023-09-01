Подмосковье 01 сентября 2023, 13:09 Пристройку к самому большому лицею открыли в Орехово-Зуеве Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

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Торжественная линейка прошла в обновленном корпусе лицея в Орехово-Зуеве. Там обновили фасад, заменили коммуникации, установили новую мебель и оборудование, а также создали современный информационный центр. Комфортные условия получили 1,3 тысячи учеников.

На торжественной линейке присутствовал глава округа Руслан Заголовацкий, а также депутат Госдумы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Максим Коркин. Они поздравили учеников с Днем знаний.

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«Ту работу, что была проведена в основном корпусе лицея, язык не поворачивается назвать капитальным ремонтом, это была практически полноценная стройка. Я благодарю родителей, которые все это время были с нами, подсказывали, советовали. Вместе нам все по плечу», — сказал Заголовацкий.

В этот день за парты в Орехово-Зуеве сядут 25 тысяч школьников. Свыше 2,5 тысячи из них — первоклассники. От губернатора они получили в подарок мороженое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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