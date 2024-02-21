Подмосковье 21 февраля 2024, 16:28 Пристройку к Поваровской школе в Солнечногорске откроют в сентябре Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство пристройки к Поваровской школе продолжается в Солнечногорске. На данный момент готовность объекта превышает 50%. Полностью работы планируют завершить к сентябрю.

«На строительной площадке задействовано 50 рабочих и три единицы техники. Завершаются монолитные и кровельные работы, ведется устройство фасадных конструкций, наружных и внутренних инженерных систем», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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В новом учебном здании обустроят учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, а также актовый и спортивный залы. Помимо этого, благоустроят и прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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