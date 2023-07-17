Подмосковье 17 июля 2023, 16:56 Пристройку к поваровской школе в Солнечногорске откроют в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пристройку к школе на 300 мест возводят в Поварове под Солнечногорском. Общая строительная готовность объекта достигла 18%.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин проконтролировал работы на стройплощадке. Рабочие почти завершили монолитные работы и приступили к укладке наружных стен. Ведутся работы по гидроизоляции и утеплению стен подвала, бетонированию, армированию перекрытий и вертикальных конструкций. На объекте задействованы четыре единицы техники и 57 специалистов.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева к началу учебного года в 2024 году введем в эксплуатацию новый социальный объект, который позволит ликвидировать вторую смену в Поваровской школе. Открытия пристройки на 300 мест ждут как ученики, так и сами родители», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пристройка к школе будет трехэтажной. В ней расположится медицинский кабинет, пищеблок, спортзал, актовый зал и классы. Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

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