Подмосковье 15 сентября 2023, 17:30 Пристройку к Поваровской школе в Солнечногорске откроют в 2024 году пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Строительная готовность пристройки к Поваровской школе в Солнечногорске составляет 30%. Новое здание сможет принять 300 школьников.

На объекте задействовано более 60 рабочих и пять машин. Завершаются монолитные работы, ведется кладка наружных и внутренних стен, парапета кровли, а также продолжается прокладка наружных инженерных сетей.

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«Работы по возведению пристройки на территории Поваровской школы проводятся в соответствии с графиком. Почти десять тысяч квадратных метров составит площадь трехэтажного учебного корпуса. Открытие нового объекта образования позволит ликвидировать вторую смену», — прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Проектом предусмотрено размещение в пристройке учебных классов, мастерских, медблока, столовой, спортзала, актового зала, административных и технических помещений. На прилегающей территории расположат спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Открытие пристройки запланировано на 1 сентября 2024 года.

Напомним, 1 сентября 2023 года самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.