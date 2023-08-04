Подмосковье 04 августа 2023, 14:19 Пристройку к Поваровской школе откроют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Работы по возведению пристройки на 300 мест к Поваровской школе ведутся в городском округе Солнечногорск. Общая строительная готовность объекта — более 24%.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты завершат монолитные работы в сентябре, после чего приступят к монтажу наружных стен. На объекте работают пять единиц техники и более 60 строителей. Подрядчик работает с опережением графика.

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«Продолжается строительство пристройки на 300 мест к зданию Поваровской школы — при содействии губернатора нам удалось войти в госпрограмму. В новом корпусе первый звонок прозвенит 1 сентября 2024 года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В новой школе будут учебные классы, медицинский кабинет, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в регионе.

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