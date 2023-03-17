Подмосковье 17 марта 2023, 12:21 Пристройку к поликлинике открыли на улице Гагарина в Реутове

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Пристройка к взрослой поликлинике заработала в Реутове на улице Гагарина. Получить помощь смогут в два раза больше жителей, сообщили в Минздраве Подмосковья.

После открытия пристройки поликлиника сможет принимать на 250 пациентов в смену больше. Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, это важный объект для Реутова, который позволит закрыть потребность в амбулаторной помощи.

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«Мы реализуем в Подмосковье большую программу по строительству объектов здравоохранения. Всего с начала года в регионе открылось шесть объектов — поликлиники, ФАПы и офисы врача общей практики. В ближайшее время введем в работу еще две поликлиники — в Домодедове и Раменском», — добавила она.

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В новом здании работают около 100 медиков. Это терапевты, узкопрофильные специалисты и другой персонал. Пациентов будут принимать гастроэнтерологи, хирурги, офтальмологи и другие врачи. Поликлинику оснастили современным оборудованием, среди которого аппараты УЗИ и ЭКГ.

Для пациентов организовали комфортные зоны ожидания, установили кулеры с водой и телевизоры. Также для них будет доступен лифт.

Записаться на прием к врачу жители могут по телефону 122, через «Госуслуги» или чат-бот в Telegram.