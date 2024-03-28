Подмосковье 28 марта 2024, 17:28 Пристройку к Немчиновскому лицею на 950 мест достроят в Одинцове в 2025 году пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В июле 2025 года в Одинцове завершится возведение пристройки на 950 мест к Немчиновскому лицею. Сейчас объект готов на 20%. Глава Одинцова Андрей Иванов лично ознакомился с текущими результатами работы.

«Строительство идет по графику, без сбоев. Подрядчик также обновит и основное здание лицея — приведет в порядок кровлю и облицует фасады. Оба корпуса будут соединяться переходом», — сообщил Андрей Иванов.

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Новый корпус Немчиновского лицея будет включать 48 классных комнат, среди которых 10 специализированных аудиторий для изучения физики, химии, информатики, инженерии и других предметов. Также в лицее появятся кабинеты для психолога, логопеда, социального работника и информатики и мастерские для обработки древесины и металла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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