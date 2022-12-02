Подмосковье 02 декабря 2022, 09:55 Пристройку к гимназии № 8 открыли в Коломне

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Пристройку к гимназии № 8 в Коломне возвели по президентскому проекту «Образование». Она рассчитана на 200 учеников. Новое здание решит проблему второй смены — в гимназии ее больше не будет.

Всего в трехэтажном здании 22 кабинета. Классы оснащены по последнему слову техники, почти в каждом есть интерактивная доска с проектором. В кабинете химии на столах много лабораторного оборудования для опытов. А еще у школьников появился второй спортивный зал, большая библиотека с компьютерной зоной и стадион.

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«Сегодняшнее событие стало возможным благодаря большой программе нашего президента в сфере образования, в соответствии с которой строятся новые школы на территории всей нашей большой страны. В нашем городском округе <...> к началу следующего учебного года мы с вами обязательно откроем еще три новых школы», — рассказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

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С открытием новых образовательных учреждений в 2023 году еще 1500 коломенских школьников будут учиться только в первую смену. Помимо строительства, в школах и гимназиях округа проводится капитальный ремонт.

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