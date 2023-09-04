Подмосковье 04 сентября 2023, 12:55 Пристройку к гимназии № 2 открыли в Коломне в День знаний

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В Коломне 1 сентября открыли пристройку к гимназии № 2 «Квантор». На протяжении многих лет учебное заведение являлось флагманским образовательным учреждением, а после открытия новой пристройки стало напоминать вуз. После церемонии учеников младших классов угостили сливочным мороженым от «Команды губернатора».

«Я был много раз в институтах различных, допустим, был на финале в ДВГУ во Владивостоке. Там примерно такая же система, то есть я сегодня пришел, как в институт, как в вуз», — сообщил ученик 10-го физико-математического класса Иван Синчишин.

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На торжественную линейку, посвященную открытию новой пристройки и Дню знаний, прибыли депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев.

«Я искренне поздравляю всех вас с сегодняшним праздником. Принимайте вот этот подарок от нашего губернатора, берегите и получайте новые хорошие знания», — сообщил Гречищев.

Пристройка представляет собой современное четырехэтажное здание на 300 мест. Помимо учебных классов в здании обустроили лаборатории, медицинский блок, медиа-библиотеку, просторные спортивный и актовый залы. На территории гимназии появились стадион с футбольным полем, баскетбольной площадкой, беговыми дорожками и тренажерами.

«У нас таких условий не было, когда мы с вами были школьниками. Не было таких рекреаций, таких замечательных кабинетов, таких ИА досок. Супер-современное здание, я думаю, таким зданием может гордиться не только Коломна, но и все наше Подмосковье», — заявил Чаплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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