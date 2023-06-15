Подмосковье 15 июня 2023, 12:23 Пристройку к гимназии № 14 в Одинцове откроют к новому учебному году

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Строительство нового здания гимназии № 14 завершат к сентябрю. Объект разгрузит основной корпус школы и позволит ликвидировать вторую смену.

Половина работ уже позади. Строители работают над монолитом, фасадом и кровлей, прокладывают инженерные сети, устанавливают внутренние перегородки.

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В новом здании на четырех этажах разместят спортзал, цифровые лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства-кулинарии, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 500 мест.

«Нам не хватало производственных мощностей, которые мы получим уже к началу учебного года. Много всевозможных наработок. Здесь и образовательная составляющая, и культурная, и спортивная. Будет большой актовый зал, сделаем образовательную студию, привлечем туда специалистов», — рассказал директор гимназии № 14 Игорь Канарский.

Также на территории гимназии появится новое спортивное ядро. Не только школьники, но и местные жители смогут играть там в мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, заниматься на тренажерах и беговой дорожке.

Сегодня в Подмосковье позаниматься спортом можно практически в любом школьном дворе благодаря губернаторской программе «Открытый стадион».

В свободное от школьных занятий время жители региона могут пользоваться спортивной инфраструктурой учебных заведений: беговыми дорожками, уличными тренажерами, футбольными полями и площадками для игр. Об этом ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.

«Мы открыли 417 школьных стадионов. Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом», — сказал Андрей Воробьев.

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