Пристройку к балашихинской школе №8 достроят в этом году. Там будут учиться 600 ребят

Пристройку к школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи достроят в этом году. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Сергей Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проверил ход строительства здания пристройки, которое началось в прошлом октябре.

«На сегодняшний день в школе № 8 существует вторая смена, в которой обучаются порядка 500 человек. Пристройка предусматривает создание 600 новых мест. По планам сдачу объекта планируем в третьем квартале 2020 года», — отметил Юров.

Помимо учебных классов, в пристройке расположатся столовая на 700 посещений и большой спортивный зал.

«Ключевая задача в этой части города (в микрорайоне Кучино — прим. ред.) — решить вопрос второй смены и создать все необходимые условия. Вся программа, которая уже реализуется в этом году, — это порядка 50 школ по всей Московской области должно быть построено, в том числе большое количество в микрорайонах Балашихи. Мы будем делать все, чтобы к 2023 году вторая смена была ликвидирована», — уточнил Игорь Брынцалов.

Всего в Балашихе в рамках национального проекта президента России «Современная школа» с 2019 года идет строительство трех новых школ и двух пристроек. В 2020 году по программе губернатора Московской области «Ликвидация второй смены» началось строительство еще двух школ: на 1100 мест в микрорайоне Ольгино и на 275 мест в микрорайоне Леоновский парк.