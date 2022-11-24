Подмосковье 24 ноября 2022, 10:44 Пристройка в школе № 4 в Лобне появится к концу 2022 года

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Пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне станет будет закончена к концу декабря. Новое здание поможет снизить нагрузку на другие корпуса и отказаться от второй смены.

Старт большой стройке дали еще в 2021 году. Спустя всего год и три месяца почти все готово для того, чтобы принять ребят.

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В новом здании разместятся 400 учеников. Здесь будут кабинеты для уроков, занятий спортом и творчеством. Появится большой актовый зал и библиотека. На территории обустроят спортивную и игровую площадки. Сейчас строители заняты отделкой помещений.

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Кроме этой, в Лобне уже построены две новые школы. Недавно ввели в эксплуатацию школу № 6, где уже учатся дети. Сейчас в проекте находится еще одна школа и детские сады.

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