Подмосковье 12 января 2023, 16:50 Пристройка ликвидирует вторую смену в гимназии №14 в Одинцове

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Строительство нового корпуса гимназии № 14 ведется в Одинцове. Пристройка рассчитана на 500 мест. Это позволит сократить нагрузку на расписание, и уже с 1 сентября занятия в образовательном учреждении будут проходить в одну смену.

Сейчас на объекте выполняются работы по устройству водопровода, кладке наружных стен, армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плиты перекрытия. На строительной площадке работают пять единиц техники и геодезисты. Строители обещают закончить работы в срок.

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На территории гимназии обустроят стадион с беговыми дорожками, площадками для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и настольным теннисом. Спортивное ядро планируют включить в проект «Открытый стадион», чтобы во внеурочные часы там могли тренироваться все желающие.

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