Пристройка на 200 мест к школе в Серпухове избавила учеников от второй смены

В Серпухове в школе № 7 больше не будет второй смены. В учебном заведении несколько месяцев назад открыли новую пристройку на 200 мест.

Новая пристройка к школе № 7 рассчитана на 200 мест. Эта пристройка создавалась специально для детей начальной школы. Здесь оборудовали восемь кабинетов. Это позволило образовательному учреждению полностью отказаться от второй смены и разделить начальные и старшие классы.

«Сами классы предусматривают две зоны: учебную и зону для отдыха. То есть по площади они большие. Туалеты оборудованы всем, есть туалеты для инвалидов. Все предусмотрено», — рассказала Елена Клюева, директор МОУ «СОШ № 7».

Готовят для ребят из начальных классов в их корпусе в новом пищеблоке.

Старшие классы остались учиться в старом здании. Но и они, безусловно, выиграли от расширения. Теперь младшие классы не путается под ногами. Места стало больше.

Ученик 10 класса Алексей Шичков занимается в театральной студии. Недавно была премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова», где он сыграл главную роль. Руководит студией Ирина Горучкова, которая учила Алексея с первого класса.

«Мы часто собираемся в пристройке, в кабинете Ирины Николаевны, где она учит младшие классы. Этот кабинет оснащен медиатекой, и очень удобно в нем заниматься. Комфортно, кабинет просторный. Там проходят репетиции», — рассказал Алексей Шичков, ученик 10 класса.

Летом проведут ремонт фасада старого здания. Его покрасят, поставят новые окна, приведут в одну цветовую гамму с новым корпусом, чтобы уже весь учебный комплекс был как с картинки.