Пристройка к школе на 600 мест в Балашихе будет готова в октябре

Пристройку к школе № 8 на 600 мест в микрорайоне Кучино в Балашихе планируют сдать в октябре. Работы там уже возобновили после перерыва.

Строительство ведется с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

«Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8 и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач, и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним, несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось», — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.

На объекте работает более 500 человек и две единицы техники.

Сейчас ведутся монолитные работы на втором этаже, а также устройство кирпичной кладки и перегородок на первом этаже. Из-за временной приостановки строительства из-за пандемии сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре.

Строительство здания пристройки к школе № 8 началось в 2019 году. Здесь расположится актовый зал, столовая, медицинский блок, многофункциональный спортивный зал и библиотечно-информационный центр.