Пристройка к школе на 600 мест в Балашихе будет готова в октябре
Строительство ведется с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
«Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8 и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач, и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним, несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось», — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
На объекте работает более 500 человек и две единицы техники.
Сейчас ведутся монолитные работы на втором этаже, а также устройство кирпичной кладки и перегородок на первом этаже. Из-за временной приостановки строительства из-за пандемии сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре.
Строительство здания пристройки к школе № 8 началось в 2019 году. Здесь расположится актовый зал, столовая, медицинский блок, многофункциональный спортивный зал и библиотечно-информационный центр.